Севастополь, 17 мая, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Российские военные продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных районах Севастополя, сообщил 17 мая губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Они также ведут борьбу с безэкипажными катерами в акватории.

«Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории», — написал он своём Telegram-канале.

Ночью 17 мая Развожаев проинформировал о том, что в Севастополе начали отражать атаку БПЛА. Для этого военные использовали стрелковое оружие.

Губернатор также написал, что обломки сбитых дронов упали на подстанцию в городе. После случившегося произошло частичное отключение электричества.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 мая ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов в Белгородском районе. Один из дронов попал в автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате удара погибли женщина и ребёнок.

Кроме того, ещё один украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в районе села Бессоновка. После произошёл взрыв, и начался пожар в одном из резервуаров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.