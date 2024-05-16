Белгород, 17 мая, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Дроны-камикадзе Вооружённых сил Украины в ночь на 17 мая атаковали несколько населённых пунктов в Белгородском районе. В результате террористической атаки погибли женщина и её ребёнок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Один из украинских беспилотников атаковал в посёлке Октябрьском автомобиль, в котором находились водитель, отец, мать и ребёнок.

«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте… Ребёнок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместными с жизнью», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, отец находится в шоковом состоянии, водитель автомобиля получил осколочные ранения правой кисти, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ещё один украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в районе села Бессоновка. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали очаг возгорания, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 мая украинские войска предприняли ряд попыток совершить террористические атаки по объектам на территории России. Средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности девять беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, а также над территорией Крымского полуострова. Кроме того, в Белгородской области силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У».

В течение суток четверга российские уничтожили в небе над Белгородской областью четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа и пять реактивных снарядов РСЗО «Ольха».