Севастополь, 17 мая, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Частичное отключение света произошло на подстанции в Севастополе после падения обломков сбитых беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), сообщил 17 мая глава города Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампа

«Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь». На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ремонтно-восстановительные работы начнутся после отражения атаки дронов.

Ранее Развожаев проинформировал о том, что в Севастополе отражают нападение вражеских БПЛА. По его словам, для этого применили стрелковое оружие.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 14 на 15 мая в Севастополе силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на город. В результате военным удалось сбить несколько несколько ракет в акватории и в районе аэродрома «Бельбек».

Позже Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что в ночное время над Крымским полуостровом нейтрализовали десять оперативно-тактических ракет ATACMS. В Севастополем после падения фрагментов сбитых ракет остались несдетонировавшие суббоеприпасы М74.

В ночь на 16 мая над городом выявили и уничтожили ещё несколько воздушных целей. Затем Минобороны объявило, что над территорией Крыма военные уничтожили пять ракет ATACMS.