Москва, 16 мая, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Российского теннисиста Карена Хачанова могут отстранить от участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Основанием стала публикация в социальных сетях поздравления с георгиевской лентой.

Panoramic / Zuma/TASS Российский теннисист Карен Хачанов

Фото спортсмен опубликовал в День победы, 9 мая, поздравив своих подписчиков. Однако украинские болельщики обратили внимание, что на картинке присутствует георгиевская лента. По условиям допуска Международного олимпийского комитета она нарушает принцип нейтрального статуса российских спортсменов и является запрещённым символом «военной агрессии».

Украинцы потребовали отстранения российского спортсмена, призывая МОК обратить внимание на публикацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в МОК предлагали украинцам пристально следить за словами российских спортсменов в Сети и предоставлять информацию комитету о патриотических высказываниях. Об этом в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) проговорился президент комитета Томас Бах. По его словам, публикации в соцсетях также мониторит специальная наблюдательная комиссия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента МОК дирижёром антироссийской возни. Она отметила, что в отношении структуры давно пора проводить общественные, журналистские и внутренние расследования.

4 апреля стало известно, что российского борца Абдулрашида Садулаева отстранили от Олимпиады в Париже из-за поддержки специальной военной операции. Решение вынесла Комиссия Объединённого мира борьбы (UWW). В пресс-службе организации заявили, что отстранили спортсмена на основе подробных отчётов о проверке, предоставленных независимым и частным поставщиком разведывательных услуг.