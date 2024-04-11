Москва, 11 апреля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал дирижёром антироссийской возни в организации. Должно быть проведено расследование, в том числе внутри МОК, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Так дипломат отреагировала на антироссийские высказывания Баха в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). В том числе в ходе беседы глава МОК согласился помолиться, чтобы сорвать в РФ Игры дружбы.

«По большому счёту, он и стал дирижёром всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. <…> То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — пояснила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МОК Томас Бах в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом принял предложение помолиться «героям африканского континента святым Вовану и Лексусу», для того чтобы сорвать проведение в России Игр дружбы. Отрывок розыгрыша был показан в эфире Первого канала.

Кроме того, в начале апреля Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов. Для этого привлекли Украину, признался он. По словам Баха, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Олимпийским играм в Париже.