Москва, 16 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Морская авиация Военно-морского флота России уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Виталий Невар/ТАСС

Отмечается, что следовавший в направлении Крымского полуострова морской дрон обнаружили около 15:30 мск в западной части акватории Чёрного моря.

«Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в западной части акватории Чёрного моря обнаружили 11 украинских безэкипажных катеров. Морская авиация Военно-морского флота уничтожила их из штатного вооружения.

Черноморский флот России 6 мая уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма.

В тот же день Минобороны России опубликовало видео, на котором показаны кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море. В результате успешных действий экипажа вертолёта дрон уничтожили, боевая часть катера сдетонировала.

16 мая российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.