Москва, 16 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по пункту временной дислокации формирования «Сонечко» и иностранных наёмников. Об этом на брифинге 16 мая сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Поражён пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР (Главного разведывательного управления. ― Прим. ред.) минобороны Украины и иностранных наёмников», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, российская группировка войск при поддержке авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск уничтожила склад хранения безэкипажных катеров.

Также за прошедшие сутки Вооружённые силы России нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники украинской армии в 113 районах. В результате на всех направлениях ВСУ потеряли порядка 1280 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 15 мая российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских истребителя МиГ-29 и семь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Также ВС России сбили 25 украинских дронов, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и снарядов «Ольха», пять управляемых авиабомб Hammer французского производства, а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 15 мая сообщил, что российские военные нанесли удары по ряду объектов Вооружённых сил Украины в Николаеве. В результате уничтожили склад горюче-смазочных материалов, цех по производству деталей для ракет и стоянку бронеавтомобилей.

Также, по информации подполья, российские подразделения ночью 14 мая нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани в Черкасской области Украины.