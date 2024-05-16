Москва, 16 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Морская авиация Военно-морского флота России уничтожила в Чёрном море 11 украинских безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Отмечается, что следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера Военно-морских сил Украины обнаружили около 14:00 мск в западной части Чёрного моря.

«11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска при поддержке авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Силы Черноморского флота 6 мая уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма.

В тот же день Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море. В результате успешных действий экипажа вертолёта дрон ликвидировали, боевая часть катера сдетонировала.