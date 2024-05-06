Москва, 6 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показаны кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море.

Кадр из видео

На кадрах видно, как безэкипажный катер ВСУ маневрирует в воде, видны всплески от ведущемуся по нему огня. Далее в кадре появляется российский Ка-27, с борта которого обстреливают дрон.

В результате успешных действий экипажа вертолёта дрон был уничтожен, боевая часть катера сдетонировала.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886899" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров в Чёрном море

Как передавало ИА Регнум, 6 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Черноморский флот России уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма.

4 мая Конашенков сообщил, что российские военные за неделю поразили воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленными ВСУ странами НАТО.

Так, ракетные войска, артиллерия и беспилотники российской армии с 28 апреля по 4 мая уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения и пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства.

4 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска поразили район возле станции метро «Основа» в Харькове, где находились склад с дронами и подразделение украинских войск.