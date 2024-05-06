Москва, 6 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Черноморский флот России уничтожил пять безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе северо-западного побережья Крыма. Об этом 6 мая проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Вместе с тем Минобороны у себя в Telegram-каеале опубликовало видео уничтожения украинских катеров. На кадрах видно, как российские вертолёты Ка-27 уничтожают дроны в водах Черного моря.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС России уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ, которые пытались достичь левого берега Днепра.

10 апреля в Минобороны доложили, что российские военные уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ.

7 апреля Конашенков информировал, что ВС России уничтожили склад безэкипажных катеров украинской армии, переданных Киеву странами — членами НАТО.