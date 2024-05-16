Энергодар, Запорожская область, 16 мая, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Российские военные обеспечили безопасность при проведении ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили 16 мая в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/TASS

«Вооружённые силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС», — сообщили в ведомстве.

На маршруте движения наблюдателей МАГАТЭ с шести утра до шести вечера действовал режим прекращения огня, который российские силовики неукоснительно соблюдали.

В ведомстве сообщили, что детектор БПЛА в это время оповещал российских военных о большом количестве дронов, запущенных ВСУ. Сапёры, проверяя дорогу в районе точки перехода, обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Ведомство отметило, что он остался после обстрела со стороны ВСУ.

«После завершения инженерной разведки российские военнослужащие уничтожили неразорвавшийся боеприпас накладным зарядом, обеспечив безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — сообщили в Минобороны.

Участников миссии МАГАТЭ благополучно доставили к месту перехода — разрушенному мосту у населённого пункта Каменское. На Запорожскую АЭС в рамках ротации прибыли четыре инспектора для наблюдения и оценки состояния безопасности станции.

Как сообщало ИА Регнум, в начале СВО российские военные освободили от ВСУ город Энергодар, на территории которого находится ЗАЭС. В августе 2022 года на станции побывал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с 1 сентября 2022 года на Запорожской АЭС работает миссия международного атомного агентства.

Пресс-служба ЗАЭС 18 апреля сообщила об очередном украинском дроне, нейтрализованном в районе станции. Беспилотник следовал в направлении учебно-тренировочного центра станции.

За три дня до этого, 15 апреля, Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину и добавил, что МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку технического состояния станции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Гросси может приехать в конце мая. Она подчеркнула, что Москве непонятно, какое отношение к ЗАЭС имеет Украина.

В руководстве МАГАТЭ неоднократно заявляли, что обстрелы станции крайне опасны, но не уточняли, что ядерный объект обстреливает Украина. Российские силовики продолжают обеспечивать безопасность на станции и на маршрутах движения.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина 20 апреля сообщила, что полноценную работу станции можно будет возобновить после нормализации обстановки и при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность.