Умань, Украина, 14 мая, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Российские подразделения ночью 14 мая нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани в Черкасской области Украины. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

По его словам, под удар также попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжёлые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолёты Су-27», — процитировало Лебедева aif.ru.

По данным координатора подполья, в 0:40 (совпадает с мск) удар нанесли в направлении закрытого завода сельхозтехники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника. В 0:55 и 1:05 раздались ещё два взрыва ― их слышали на аэродроме в стороне села Родниковка в пригороде Умани. По словам Лебедева, сейчас аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, которые проходят практику на вертолётах и самолетах. Для гражданских лиц аэродром закрыт.

В 05:40 мск также зафиксировали взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова, где подполье фиксирует скопления личного состава.

Официальных сообщений, подтверждающих удары, от российского Минобороны пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что вечером 11 мая российские военные нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области. Мощные взрывы были слышны в пригороде Харькова, между Циркунами и Русской Лозовой. Подполье несколько раз фиксировало там движение машин РСЗО, оттуда же производились залпы в сторону Белгорода.

11 мая Лебедев сообщал, что в Херсонской области российские войска ликвидировали украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться на острове Нестрига. Также он добавил, что 11 мая были прилёты и по Херсону.

Днём ранее, 10 мая, ВС России нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области, заявил подпольщик. По словам Лебедева, в это время был выход украинской ракеты ПВО и через минуту сильный взрыв. Ещё один взрыв в Харькове слышали в 3:50 примерно в том же направлении.