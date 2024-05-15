Николаев, Украина, 15 мая, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по ряду объектов Вооружённых сил Украины в Николаеве. Об этом 15 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости/Евгений Биятов

Он уточнил, что в результате уничтожили склад горюче-смазочных материалов, цех по производству деталей для ракет и стоянку бронеавтомобилей.

«Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА», ― рассказал Лебедев.

Он также добавил, что возникло возгорание, которое пожарные тушить не торопятся из-за продолжающейся детонации. К месту ударов направилось большое количество машин скорой помощи. По информации координатора подполья, почти 40 украинских военных, получивших ранения, увезли в бывший санаторий в Дубках. По словам Лебедева, сейчас его превратили в военный городок.

Официальных сообщений, подтверждающих удары, от российского Минобороны пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Николаева Александр Сенкевич 15 мая заявил, что в городе прогремел взрыв. Каких-либо подробностей он не привёл.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены зазвучали в Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.

Лебедев, ссылаясь на коллег, сообщил, что российские военные нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области. По его словам, вечером 11 мая взрывы слышали в пригороде Харькова, между Циркунами и Русской Лозовой. Ещё один взрыв зафиксировали в городе Чугуеве. По косвенным данным, удар пришёлся в пункт временной дислокации ВСУ.

Координатор подполья также сообщил, что российские силы ночью 10 мая нанесли удары по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке в Николаевской области.