Пекин, 16 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 мая на встрече в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном пригласил его приехать в Москву.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян

Российский лидер отметил, что очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, и заявил, что Ли Цяна ждут в России.

Он добавил, что регулярные встречи глав правительств двух стран доказали эффективность реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889220" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая в ходе государственного визита в Китай Путин встретился с Ли Цяном в Большом западном зале Дома народных собраний. Перед этим состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства. Лидеры двух стран договорились углублять военное сотрудничество и расширять масштабы совместных военных учений.