Путин пригласил премьера госсовета КНР Ли Цяна в Москву
Пекин, 16 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 мая на встрече в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном пригласил его приехать в Москву.
Российский лидер отметил, что очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, и заявил, что Ли Цяна ждут в России.
Он добавил, что регулярные встречи глав правительств двух стран доказали эффективность реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.
Как сообщало ИА Регнум, 16 мая в ходе государственного визита в Китай Путин встретился с Ли Цяном в Большом западном зале Дома народных собраний. Перед этим состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства. Лидеры двух стран договорились углублять военное сотрудничество и расширять масштабы совместных военных учений.