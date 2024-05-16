Пекин, 16 мая, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были насыщенными и содержательными. Об этом 16 мая на встрече с премьером госсовета Китая Ли Цяном заявил президент России Владимир Путин, который находится в Пекине с официальным визитом.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Я со своей стороны тоже очень рад с вами встретиться, обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение наших сегодняшних исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином», ― сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что в совместном заявлении об углублении отношений стороны обозначили долгосрочные ориентиры развития связей между Россией и Китаем, а также поставили новые масштабные задачи.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Пекин 16 мая в 04:20 по местному времени (15 мая в 23:20 мск) в рамках первой зарубежной поездки с момента инаугурации, которая продлится два дня.

Перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах». Одной из тем, которую они успели обсудить, стало сельское хозяйство.

В Доме народных собраний в столице Китая утром 16 мая состоялись переговоры лидеров двух государств в узком составе. В ходе встречи президент России отметил, что отношения двух стран не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Путин также выразил уверенность, что нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Затем состоялись переговоры лидеров в расширенном составе с участием делегаций. Участники встречи, которая продолжалась почти два с половиной часа, обсудили актуальные международные и региональные проблемы.

Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи приняли совместное заявление, касающееся углубления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия двух стран. Документ включает более 30 страниц. В заявлении стороны отметили особый характер отношений России и Китая и подтвердили ведущую роль двух государств в формировании справедливого и демократического порядка.