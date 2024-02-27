Вашингтон, 28 февраля, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, получал предупреждения о возможном давлении и преследовании в США. Об этом он рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

О мерах, которые могут последовать в отношении Карлсона за поездку в Россию, его предупреждали юристы и адвокаты.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел, и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму, говорили, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — пояснил журналист.

Эти предупреждения, по словам Карсона, его «взбесили», и он обратился к главному адвокату, который и пояснил в чём суть.

«Много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», — сказал Такеру Карлсону защитник.

Журналист добавил, что в России он не чувствовал себя в опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле не намерены раскрывать «внутреннюю кухню» подготовки интервью Путина Карлсону. Об этом 26 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Такера Карлсона о том, что ему мешали проводить интервью.

Карлсон в интервью медиакомпании Blaze рассказал, что спецслужбы США проводили за ним слежку перед тем, как он взял интервью у президента России. Журналист уточнил, что к интервью готовились около двух лет. По словам экс-телеведущего, российская сторона поставила условие для проведения разговора: в случае утечки информации Москва могла отказаться от мероприятия.

Интервью было опубликовано ночью 9 февраля. После выхода Песков подчеркнул, что Такер Карлсон является зеркалом общественного мнения в США.