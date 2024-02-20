Вашингтон, 21 февраля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Спецслужбы США проводили слежку за американским журналистом Такером Карлсоном перед тем, как он взял интервью у президента России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам экс-телеведущий телеканала Fox News в интервью медиакомпании Blaze.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Карлсон пояснил, что ему и его другу звонили другие журналисты, которые задавали вопросы о том, когда выйдет интервью. Он отметил, эти люди не могли знать о готовящейся публикации.

Журналист уточнил, что к интервью готовились около двух лет. По словам экс-телеведущего, российская сторона поставила условие для проведения разговора: в случае утечки информации Москва могла отказаться от мероприятия.

Карлсон также выразил уверенность в том, что за ним непосредственно следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Владимир Путин заявил, что Такера Карлсона могут арестовать в США. Президент привёл пример с журналистом Джулианом Ассанжем, который находится в британской тюрьме якобы за разглашение секретной информации. Вместе с тем глава государства считает, что Такеру Карлсону не грозят такие обвинения.

Путин также отметил, что Вашингтон показал бы истинное лицо своей либерально-демократической диктатуры в случае, если бы решил ввести санкции в отношении Такера Карлсона после поездки в Россию.

Запись беседы Путина с американским журналистом вышла ночью 9 февраля. После выхода интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Такер Карлсон является зеркалом общественного мнения в США.