Москва, 15 мая, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают своё положение. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Глава государства поздравил военнослужащих с прошедшим Днём Победы и поблагодарил их за боевую работу. Он отметил, что работа идёт по плану, утверждённому и подготовленному Генеральным штабом и командованием группировки, выполняются все поставленные задачи.

«Не только по результатам прошлого года — хочу это ещё раз сказать — были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают положение», — сказал Путин.

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