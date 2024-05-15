Москва, 15 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Оборона ВСУ начала сыпаться на сватовско-купянском направлении. Об этом 15 мая заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что ВСУ уже в открытую признали потерю Волчанска и ещё нескольких посёлков вблизи города.

«Есть также определённые результаты и на других участках харьковского фронта, например на сватовско-купянском. Оборона укронацистов сыпется со всех сторон», — привела его слова Lenta.ru.

Ганчев добавил, что ВСУ вынуждены подтягивать подразделения с других направлений, поэтому в районах некоторых населённых пунктов значительно возросло присутствие украинских военных.

Как ранее передавало ИА Регнум, подразделения российской группировки войск «Север» освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинской армии около населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск.

14 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. 12 мая российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а днём ранее — пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Генштаб ВСУ 14 мая признал, что украинские войска отступили в районе Волчанска и оставили позиции в селе Лукьянцы. Командование ВСУ посчитало невозможными попытки удержания позиций вследствие огневого и штурмовых действий подразделений Вооружённых сил России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий.