Москва, 14 мая, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Бугроватка Харьковской области. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника», — сказал он.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Весёлого, Волчанска и Липцов Харьковской области, а также отразили контратаку штурмовой группы около населённого пункта Старица.

Генерал отметил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 135 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, зенитную самоходную установку «Gepard» производства ФРГ, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», боевую машину РСЗО Vampire чешского производства, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 152-мм гаубицу Д-20.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области.

12 мая он проинформировал, что российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее они освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений на фоне продвижения Вооружённых сил России. По его словам, наиболее сложная для украинских войск ситуация сложилась как в районе Волчанска, так и в целом в приграничных районах.

По данным The New York Times, командиры украинских подразделений начали обвинять друг друга в провале обороны в Харьковской области. Также ситуацию усугубляют истощённость подразделений, измотанность военных и острый дефицит боеприпасов. Кроме того, в ВСУ заявили, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало отсутствие необходимых укреплений, в том числе фортификационных сооружений и минных заграждений на первом линии обороны, что стало следствием повсеместной коррупции и воровства.

Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп ВСУ, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.