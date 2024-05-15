Запорожская область, 15 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные полностью освободила от ВСУ село Работино в Запорожской области, сообщил 15 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Работино освободили военные группировки российских войск «Днепр». При этом в Запорожской области они нанесли удары по украинским подразделениям в районах села Малая Токмачка, в Днепропетровской области — в районе Никополя, в Херсонской области — в районе села Золотая Балка.

«Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-миллиметровая гаубица М777 производства США», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта 28 апреля начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Днепр» Роман Кодрян проинформировал об успешных штурмовых действиях в Работино. Минобороны РФ 30 апреля сообщило, что подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино.

В этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил о том, что основные силы ВСУ оставили Работино. На следующий день он заявил, что российские военные дошли до северных окраин села и подняли флаг страны над Работино.