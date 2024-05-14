Харьков, Украина, 15 мая, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области вынужденно отступили в районе Волчанска и оставили позиции в селе Лукьянцы. Об этом во вторник, 14 мая, сообщили в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска… подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции», — говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба ВСУ в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Уточняется, что командование ВСУ посчитало невозможными попытки удержания позиций в упомянутых районах вследствие огневого и штурмовых действий подразделений Вооружённых сил России.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений на фоне продвижения российских сил. Командование ВСУ в этой связи направило резервы и дополнительные вооружения.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Весёлого, Волчанск и Липцов. За сутки украинские войска на данном направлении потеряли до 135 человек личного состава, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО Vampire, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», боевую машину ЗРК «Стрела-10» и зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства.

В период с 11 мая Вооружённые силы России в ходе активных наступательных действий в Харьковской области освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, а также населённые пункты Гатище, Красное, Морхоовец и Олейниково, впоследствии улучшив тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.