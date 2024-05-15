Киев, 15 мая, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Новые аварийные отключения света прошли во всех регионах Украины из-за увеличения дефицита электроэнергии в системе страны. Об этом сообщило «Укрэнерго».

РИА Новости/Сергей Мальгавко

«С 6:40 до 09:00 диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах», — заявили в компании.

Дефицит электроэнергии возник из-за роста потребления в связи с похолоданием.

В компании отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивалось. Ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать 15 мая до полуночи.

14 мая «Укрэнерго» проинформировало о введении графиков аварийных отключений электроэнергии. Контролируемые аварийные отключения электроэнергии происходили во всех регионах Украины с 21:00 до 24:00. Причиной стал значительный дефицит энергии после повреждений.

Председатель правления нацкомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключал введения графика почасовых отключений. Такую меру применят, если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток. График отключений затронет всех потребителей.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял о самом сильном ущербе энергосистеме с начала специальной военной операции. После последних атак страна потеряла электростанции, генерировавшие до восьми гигаватт энергии. Так, полностью была уничтожена Трипольская ТЭС — крупнейшая теплоэлектростанция в Киевской области. При этом прошлой зимой потребность страны в электроэнергии составляла 18 гигаватт, отметил глава Минэнерго.

Галущенко добавил, что на Украине уничтожено больше энергетических мощностей, чем восстановлено. Часть объектов, по словам министра энергетики, разрушены полностью.

Президент России Владимир Путин 11 апреля заявил, что удары по энергообъектам Украины стали вынужденной ответной мерой на попытки нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Вооружённые силы России воздерживались от ответных ударов в зимнее время, не желая оставить без энергоснабжения социальные учреждения, отметил глава государства.

В Министерстве обороны России отметили, что в результате ударов была нарушена работа предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.