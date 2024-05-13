Киев, 13 мая, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Украинской энергосистеме с начала 2024 года нанесли ущерб таких, масштабов, каких ещё не было с начала спецопераций, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Его выступление 12 мая транслировал телеканал ARD.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — посетовал глава Минэнерго.

По данным Галущенко, после последних атак Украина потеряла электростанции, генерировавшие до восьми гигаватт энергии. Для сравнения он заявил, что прошлой зимой потребность страны в электроэнергии составляла 18 гигаватт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая председатель правления нацкомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что организация в случае роста дефицита электроэнергии введёт график отключения электричества для всех абонентов. По его словам, пока эти меры ввели в отношении только промышленных предприятий, но этого может оказаться недостаточно.

Президент Владимир Путин 11 апреля заявил, что российские войска наносят удары по энергообъектам на Украине в ответ на действия ВСУ. Он подчеркнул, что зимой Россия из гуманитарных соображений не осуществляла таких действий, чтобы не оставить без электроэнергии социальные учреждения.