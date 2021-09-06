Киев, 4 мая, 2024, 23:03 — ИА Регнум. В результате взрывов во время последнего отопительного сезона на Украине уничтожено больше энергетических мощностей, чем восстановлено. Такое заявление сделал 4 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко он в эфире национального телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача — снова всё восстановить, но это сложная задача», — так прокомментировал Галущенко состояние восстановленных энергетических мощностей.

При этом министр энергетики констатировал, что в некоторых случаях определённые объекты были уничтожены полностью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что на сегодняшний день половина энергетической системы Украины имеет повреждения. По мнению Кулебы, любая другая страна при таких серьёзных разрушениях энергосистемы выглядела бы гораздо хуже Украины, которая «многому научилась» за время конфликта.

27 апреля министр энергетики Украины Галущенко отметил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, оборудование четырёх теплоэлектростанций (ТЭС) серьёзно повреждено в результате ударов. Повреждения получили Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС.

26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не в состоянии устранить повреждения в энергосистеме страны. Он также призвал жителей контролируемых киевским режимом территорий экономить электроэнергию.