Киев, 10 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. На Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме для всех потребителей могут ввести графики почасовых отключений света, сообщил 10 мая председатель правления нацкомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

РИА Новости/Артем Креминский

«Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график — график почасовых отключений, в которых будут принимать участие все потребители», — сказал он на брифинге.

Кудрицкий уточнил, что только отключений электричества для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Украины сообщили о повреждении 800 объектов теплоснабжения. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на их восстановление потребуется не меньше 1 млрд долларов.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.