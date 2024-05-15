Минобороны показало работу систем «Ураган» в зоне СВО
Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в Херсонской области
Москва, 15 мая, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Министерство обороны показало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Ураган» в Херсонской области. Видео ведомство опубликовало 15 мая в Telegram-канале.
Удары из РСЗО «Ураган» артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли по опорным пунктам, военной технике и личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. На кадрах видно несколько последовательных ракетных ударов.
«Несколько последовательных ракетных ударов, нанесённых артиллеристами по полученным координатам, разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника на правобережье Днепра в Херсонской области», ― сообщили в ведомстве.
Огонь на уничтожение живой силы, огневых средств и боевой техники российские военные вели с целью лишить украинскую армию боеспособности.
Как сообщало ИА Регнум, 14 мая экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Вооружённых сил России уничтожили опорные пункты украинских войск в районе Часова Яра в ДНР. В Минобороны подчеркнули, что успешное выполнение огневой задачи позволило штурмовым группам с минимальными потерями провести зачистку опорных пунктов и закрепиться на новых позициях.
В тот же день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области и освободили Бугроватку.
Бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска в составе группировки войск «Днепр» при поддержке авиации и артиллерии 11 мая взяли крупный опорный пункт ВСУ на ореховском участке, в районе села Вербовое в Запорожской области. Операторы беспилотников с воздуха сопровождали десантников, командиры управляли боем.