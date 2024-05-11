Мелитополь, 11 мая, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска в составе группировки войск «Днепр» при поддержке авиации и артиллерии взяли крупный опорный пункт киевских боевиков. Об успешной военной операции сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Опорный пункт ВСУ был взят штурмом на ореховском участке, в районе села Вербовое Запорожской области.

«Десантники вскрыли систему обороны противника, основные опорные пункты и огневые средства. Артиллерия подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила обнаруженные пункты управления. Деморализовав противника, бойцы с нескольких направлений пошли на штурм», — пояснили военные.

Операторы беспилотников с воздуха сопровождали десантников, командиры управляли боем.

Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сдалась вместе с оружием в плен.

Как сообщало ИА Регнум, власти США признали преимущества российской армии и заявили о её тактических успехах на востоке Украины и в Донбассе. Такое заявление сделал 10 мая журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

За время президентства Джо Байдена власти США выделили Украине в сфере безопасности 51,3 млрд долларов. Такие суммы назвали в Пентагоне.

Украинские военнослужащие активно используют поставляемое Великобританией оружие для атак против российских регионов. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.