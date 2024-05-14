Москва, 14 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил 14 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий <…> продвинулись в глубину обороны противника», — заявил генерал-лейтенант.

Российские военные также освободили от ВСУ населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.

За минувшие сутки Вооружённые силы России несли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Волчанск и Липцы в Харьковской области. За сутки военные отразили контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населённого пункта Старица.

На этом направлении ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы ВС России поразили боевую машину РСЗО «Vampire» чешского производства, 152 мм гаубицу Д-20, три 122 мм САУ «Гвоздика», боевую машину ЗРК «Стрела-10» и зенитная самоходная установка «Gepard» немецкого производства.

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