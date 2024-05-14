Москва, 14 мая, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Россия работает с партнёрами из Центральной Азии над оптимизацией взаимодействия в миграционной сфере. Об этом 14 мая на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Belkin Aleksey/Global Look Press

«В частности, [работаем] над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну террористической и экстремистской идеологии», ― пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент Владимир Путин указал российским властям на необходимость кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Президент также указал, что через нелегальные каналы миграции в Россию могут попадать экстремисты и агенты иностранного влияния, ведущие подрывную деятельность. С другой стороны, существует ряд излишних барьеров для возвращения на Родину потомков россиян.

Путин также добавил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как существующих в настоящее время, судя по всему, недостаточно, так как они не позволяют в полном объёме купировать риски, рецидивы незаконной миграции.

Российский лидер 26 марта заявил о необходимости создания системы профилактических антикриминальных мер в миграционной сфере. Глава государства поручил это сделать Генпрокуратуре совместно с МВД, отметив, что ситуация в этой сфере беспокоит многих россиян.

Путин подчеркнул, что в вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян. По его словам, это поможет не создавать риски в безопасности, социальной и трудовой отраслях.