Москва, 2 апреля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. России стало сложно реагировать на новые вызовы в миграционной сфере. Эта ситуация требует оперативных кардинальных шагов и нового уровня взаимодействия всех профильных служб, считает первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Kremlin.ru

Так эксперт отреагировали тезисы, которые 2 апреля в ходе расширенного заседания коллегии МВД высказал президент России Владимир Путин.

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Глава государства в ходе общения с силовиками отметил важность направленности всей системы правоохранительных органов на совместную работу по ликвидации внешних и внутренних угроз. В современных условиях внешние и внутренние угрозы переплетаются, указал президент, а после развала СССР, раскола исторических территорий России, Запад стремился ещё сильнее раздробить страну. Но все эти усилия были обречены на провал.

Российский лидер среди прочего подчеркнул необходимость обновления подходов к миграционной политики на основе принципов справедливости и неукоснительности исполнения законов. Вопросы контроля миграционных потоков и пресечения незаконной миграции принципиально важны для российского общества. Особенно в условиях, когда противники пытаются использовать этот фактор для атак на российское общество.

«Мы видим, что в этом есть определённые сложности, не до конца выстроены такие межведомственная взаимоотношения, есть пересечения по направлениям работы, где-то есть дублирование функций. Учитывая, что мы находимся в новой ситуации, когда, как выразился президент, внутренняя и внешняя угрозы перекликаются, должен быть и новый уровень координации совместной работы. Собственно, президент призвал все службы развивать такую координацию, укреплять её. Мы видим, что трансграничные преступные группировки, террористы, диверсанты и экстремистские сообщества вышли на качественно новый уровень. Поэтому и защита должна быть на качественно новом уровне», — прокомментировал эксперт.

В этой связи заслуживают миграционные процессы, заметил Асафов. Современная Россия пережила несколько подходов к работе с этой проблематикой, которые включали, в том числе, создание различных агентств, передачу полномочий от МВД и обратно и многое другое.

«Здесь, безусловно, назрели кардинальные решения. Самая главная проблема в том, что мы не успеваем реагировать на новые вызовы. Некоторые решения, которые были приняты десять лет назад и десять лет назад работали, сейчас однозначно не работают. Поэтому президент обозначил новый принцип миграционной политики», — уточнил собеседник ИА Регнум.

Отдельного внимания в этой связи заслуживает тема коррупции в сфере миграционной политики: она связана, в том числе, с отдельными бизнес-кругами и с действиями отдельных исполнителей на местах, поскольку это речь идёт о достаточно больших денежных суммах. Сейчас, как отметил эксперт, заводится много новых уголовных дел по эпизодам злоупотребления полномочиями в этой сфере.

«И здесь есть чем заняться всем службам, а не только тем, к чьим ведомствам непосредственно относится миграция», — уточнил Асафов.

В ходе своего выступление Путин также указал, что через нелегальные каналы миграции в Россию могут попадать экстремисты и агенты иностранного влияния, ведущие подрывную деятельность. С другой стороны, существует ряд излишних барьеров длявозвращения на Родину потомков россиян. Существующие миграционные механизмы не справляются с существующими вызовами. В связи с этим Владимир Путин поручил обновить подходы к миграционной политике. Президент указал на важность важность создания перечня первоочередных решений в этой сфере.

«Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», — заявил Путин.

Кроме того, как отметил Асафов, на заседании коллегии МВД было уделено внимание расследованию теракта в «Крокус Сити Холле». Президент особо указал на склонность противников России проводить операции «под чужим флагом» с целью создания раскола в обществе. Нельзя допустить использование трагических событий для провоцирования розни и ксенофобии. В этой связи отдельного внимания заслуживает обещание главы государства установить не только всех исполнителей преступления в «Крокусе», но и всех заинтересованных лиц.

Также ИА Регнум сообщало, что 26 марта президент заявил о необходимости создания системы профилактических антикриминальных мер в миграционной сфере. Глава государства поручил это сделать Генпрокуратуре совместно с МВД.

Говоря в ходе коллегии МВД о заказчиках теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Путин отметил, что они хотели посеять панику и расколоть Россию изнутри.