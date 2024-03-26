Москва, 26 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Система профилактических антикриминальных мер должна быть разработана в миграционной сфере. Об этом президент Владимир Путин заявил 26 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Олег Елков/ТАСС

Продумать систему превентивных мер, в том числе по соблюдению законности, он поручил Генпрокуратуре совместно с МВД. Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих граждан, отметил глава государства.

«Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее источник в российском МИД предположил, что власти усилят контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, тему притока мигрантов системно рассматривают по линии правительственных структур в течение последних лет. Вероятно, после теракта в «Крокусе» работа по повышению контроля в этой сфере ускорится.

По делу об атаке на «Крокус Сити Холл» силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов. Один из них признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в нападении. ФСБ располагает данными, что исполнители теракта имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.