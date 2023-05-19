Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян. Об этом 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент Росси Владимир Путин.

Татьяна Барыбина/пресс-служба губернатора Ставропольского края/ТАСС Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям

Он подчеркнул, что это поможет не создавать риски в безопасности, социальной и трудовой отраслях.

«Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны», ― указал Путин.

Глава государства отметил, что в вопросах миграции много проблем. При этом противники и здесь пытаются создать России проблемы, хотя у них самих их много, подчеркнул Путин.

«Здесь чего-то кочергой пытаются поковырять для того, чтобы усугубить те проблемы, которые, действительно, есть. Но мы понимаем, что они есть. Мы знаем, что нужно делать. И несмотря на всю сложность этих проблем, нужно постоянно работать над их решением», ― констатировал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в Концепцию миграционной политики России на 2019–2025 годы. В документе содержится пункт, согласно которому правительство должно принять дополнительные меры для создания в стране привлекательных условий для жизни, чтобы меньше россиян уезжали за границу.

Также ещё одним направлением миграционной политики стало увеличение масштабов организованного привлечения иностранцев к работе в РФ, создание информационной инфраструктуры госуправления в сфере миграции.

В марте российский лидер обратил внимание на проблему оттока кадров из регионов России, которая всё ещё существует. По мнению Путина, решать её нужно, создавая интересные, перспективные и качественные рабочие места, развивая виды деятельности. Кроме того, нужно улучшать и ситуацию в жилищной сфере.