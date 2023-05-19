Путин призвал в миграционной политике исходить из интересов россиян
Путин: в вопросах миграционной политики нужно исходить из интересов россиян
Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян. Об этом 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент Росси Владимир Путин.
Он подчеркнул, что это поможет не создавать риски в безопасности, социальной и трудовой отраслях.
«Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны», ― указал Путин.
Глава государства отметил, что в вопросах миграции много проблем. При этом противники и здесь пытаются создать России проблемы, хотя у них самих их много, подчеркнул Путин.
«Здесь чего-то кочергой пытаются поковырять для того, чтобы усугубить те проблемы, которые, действительно, есть. Но мы понимаем, что они есть. Мы знаем, что нужно делать. И несмотря на всю сложность этих проблем, нужно постоянно работать над их решением», ― констатировал президент.
Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в Концепцию миграционной политики России на 2019–2025 годы. В документе содержится пункт, согласно которому правительство должно принять дополнительные меры для создания в стране привлекательных условий для жизни, чтобы меньше россиян уезжали за границу.
Также ещё одним направлением миграционной политики стало увеличение масштабов организованного привлечения иностранцев к работе в РФ, создание информационной инфраструктуры госуправления в сфере миграции.
В марте российский лидер обратил внимание на проблему оттока кадров из регионов России, которая всё ещё существует. По мнению Путина, решать её нужно, создавая интересные, перспективные и качественные рабочие места, развивая виды деятельности. Кроме того, нужно улучшать и ситуацию в жилищной сфере.