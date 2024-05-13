Москва, 14 мая, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Запись о деле в отношении Кузнецова Юрия Васильевича появилась 13 мая в картотеке 235-го гарнизонного военного суда. Его фамилия, имя и отчество полностью совпадают с ФИО начальника Главного управления кадров Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным, представленным на этом ресурсе, 13 мая состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в виде заключения мужчины под стражу. Оно касалось вопросов в рамках п. 1 ч. 2 статьи 29 (Полномочия суда) УПК РФ (Уголовно-процессуального кодекса. — Прим. ред.) и статьи 108 (Заключение под стражу) УПК РФ.

При этом, по данным Lenta.ru, ранее появилась информация о том, что генерал-лейтенанта Кузнецова в день заседания суда не было на рабочем месте.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля правоохранительные органы задержали замминистра обороны России Тимура Иванова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, Иванов вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных, а также субподрядных работ для нужд военного ведомства. Вместе с тем фигурант расследования свою вину в совершении преступления не признал.

Суд арестовал его до 23 июня. Кроме того, аресту подверглись недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников. 8 мая адвокат обвиняемого проинформировал о том, что замминистра временно отстранили от должности.

В коррупционном деле также фигурируют предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Их, как и Иванова, взяли под стражу.

26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу арестованного замминистра.