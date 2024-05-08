Москва, 9 мая, 2024, 02:19 — ИА Регнум. В Мосгорсуде не стали допрашивать телеведущую Марию Китаеву по вопросу проживания в доме на Рублёвке арестованного раннее замминистра Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционном преступлении — получении крупной взятки. Адвокаты военного чиновника предлагали его поместить под домашний арест именно в этот дом. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат Иванова Мурад Мусаев.

Mil.ru Тимур Иванов

По словам защитника, суд поверил «на слово» в то, что Иванов и Китаева ведут общее хозяйство, живут одной семьёй. У них растёт дочь 2024 года рождения.

«Суд не стал её допрашивать, поверил нам на слово», — пояснил Мусаев, добавив, что дом на Рублёвке «взят в ипотеку».

Как передавало ИА Регнум, Мосгорсуд 8 мая отказался выпускать из СИЗО Тимура Иванова. Соответствующее решение огласил судья. Мусаев заверил, что защита обжалует решение об аресте замминистра обороны в кассации.

Следственный комитет инициировал арест имущества близких и родителей Иванова.

Тимура Иванова временно отстранили от должности, сообщил 8 мая его адвокат.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. Утром суд арестовал его до 23 июня.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.