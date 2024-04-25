Москва, 25 апреля, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы 24 апреля арестовал недвижимость, активы и банковские счета находящегося под стражей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников.

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«Имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По решению суда ограничены активы самого экс-военного чиновника, его бывших жён и пятерых детей.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Иванова с должности замглавы Минобороны.

Тимур Иванов и второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Бородин были взяты судом под арест 24 апреля по обвинению в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от подрядчиков.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

По данным суда, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и получил незаконное вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

У арестованного бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова отсутствуют жалобы на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Пока обвиняемый в получении взятки содержится в карантинной камере, соседей у него нет, заявил первый зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.