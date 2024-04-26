Москва, 26 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал журналистов ориентироваться только на официальные заявления по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Кадр из видео Тимур Иванов

«По этому делу я предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — сказал он.

Отвечая на вопрос об обнаруженной, по некоторым данным, дорогостоящей недвижимости у Иванова, представитель Кремля отметил, что ему неизвестно об этом.

«Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счёт. Идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», — подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Иванов не признал.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.