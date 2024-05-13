Вашингтон, 13 мая, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассчитывают нарастить темпы поставок оружия Украине, однако не смогут объявлять о новых пакетах военной помощи каждую неделю. Об этом в ходе брифинга 13 мая заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«В ближайшие дни мы объявим о пакете PDA — Presidential Drawdown Authority (Пакет военной помощи, в который входят вооружения со складов Пентагона. — Прим. ред.), поскольку мы действительно пытаемся повысить темпы поставок», — указал Салливан.

При этом американская администрация не может пообещать, что о новых поставках Вашингтон будет объявлять каждую неделю, добавил представитель Белого дома.

Также Салливан заявил, что Украина из-за логистических трудностей до сих пор не получила большую часть вооружений из пакета помощи объёмом около одного миллиарда долларов, о котором было объявлено ещё в конце апреля.

По его словам, продолжительная пауза в поставках военной помощи загнала Киев в очень тяжёлую ситуацию, когда украинские войска вынуждены отступать на всех направлениях в зоне специальной военной операции под натиском Вооружённых сил России. При этом ранее Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая президент Соединённых Штатов Джо Байден распорядился направить Украине военную помощь в объёме 400 миллионов долларов, в который войдут в том числе ракеты для ЗРК Patriot и противотанковых комплексов Javelin, боевые машины пехоты Bradley и другие вооружения. До этого Байден подписал закон о выделении около 61 млрд долларов военной помощи Украине. В течение нескольких месяцев до 20 апреля палата представителей Конгресса США не одобряла соответствующий документ, 23 апреля законопроект одобрил Сенат. Большая часть средств будет направлена предприятиям американского военно-промышленного комплекса и Пентагону.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок военной помощи Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Киеву вооружений не влияют на ход проведения специальной военной операции, а только затягивают конфликт.