Москва, 13 мая, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Для НАТО Украина является инструментом реализации антироссийского курса, будущее украинцев их не интересует. Об этом 13 мая заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Так она прокомментировала заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Украину нет смысла восстанавливать в случае её поражения.

«Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще», — отметила Захарова.

Она добавила, что для Столтенберга Украина — это инструмент реализации антироссийского курса.

Как ранее передавало ИА Регнум, Столтенберг заявил, что не видит смысла в восстановлении Украины в случае её поражения в конфликте с Россией. По его словам, если киевский режим не победит, то будет нечего восстанавливать. Он добавил, что сейчас главной задачей НАТО являются регулярные поставки оружия Киеву.

Украина испытывает серьёзные финансовые проблемы. Так, её госдолг в марте вырос на 5% и превысил 151 млрд долларов. Как заявил ИА Регнум политолог Сергей Фёдоров, страна фактически является банкротом и существует за счёт поддержки западных государств. Для восстановления экономики потребуется длительное время.