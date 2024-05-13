Луганск, 13 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Три мирных жителя погибли, ещё четыре получили ранения в результате удара ВСУ по городу Краснодону в ЛНР. Об этом 13 мая сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

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По его словам, сильный пожар вспыхнул после обстрела промышленной зоны. Сотрудники МЧС совместно с военными приступили к ликвидации очагов возгорания.

«К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — написал он.

Глава региона добавил, что одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку. На ней в тот момент никого не было.

Также Пасечник выразил уверенность, что виновные в преступлении будут наказаны. На месте происшествия работают следователи. Все образовательные организации Краснодона и Молодогвардейска перевели на дистанционный режим до отдельного распоряжения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пасечник сообщил, что при ударе украинской армии по Краснодону пострадали четыре человека. По информации военного эксперта Андрея Марочко, украинские военные для удара по Краснодону применили не менее трёх ракет ATACMS.

Женщина погибла и ещё три человека получили ранения в Курской области в результате атаки украинских беспилотников 13 мая. Украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи.

В результате атаки украинского БПЛА в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС. Они ехали тушить пожар, когда беспилотник ВСУ нанёс удар по одной из машин. Огнеборцы самостоятельно эвакуировались с места обстрела на втором автомобиле. Пострадавших доставили в больницу.

В Белгороде 12 мая в результате прямого попадания украинского снаряда в многоэтажку на улице Щорса рухнул целый подъезд. Погибли 15 человек.