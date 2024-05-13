Горловка, ДНР, 13 мая, 2024, 10:41 — ИА Регнум. В результате атаки украинского БПЛА в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства.

МЧС России

«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России», — сообщили в МЧС России.

Сотрудники МЧС ехали тушить пожар, беспилотник ВСУ нанёс удар по одной из машин.

Пожарные самостоятельно эвакуировались с места обстрела на втором автомобиле. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь, отметили в МЧС.

Ведомство опубликовало фотографии пострадавшей пожарной машины. Автомобиль, в том числе кабина, получили сильные повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России проинформировало, что в ночь на 13 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 47 воздушных целей — дронов и ракет.

Над Белгородской областью уничтожили 12 дронов и 12 ракет РСЗО «Ольха», над Липецкой областью— четыре беспилотника, над Курской областью — восемь БПЛА, над Крымом — семь дронов и четыре ракеты Storm Shadow.