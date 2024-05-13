Луганск, 13 мая, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Украинские военные для нанесения удара по Краснодону в ЛНР 13 мая применили не менее трёх ракет ATACMS, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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«Удар по Краснодону был нанесён опять с северо-западного направления. Ориентировочно, опять же, ATACMS. Использовалось не менее трёх ракет», — процитировал его Луганский информационный центр.

По информации Марочко, украинские боевики нанесли удар по промышленной зоне, где находились склады с лакокрасочными изделиями и продуктами питания. Он отметил, что информации о погибших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, Росгвардии и МВД для обеспечения безопасности граждан.

Официальных данных о том, какое вооружение использовало ВСУ для атаки по городу, пока не было.

Как передавало ИА Регнум, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ударе украинской армии по Краснодону пострадали четыре человека. Из-за атаки начался пожар, спасатели прибыли на место для его тушения.

С места происшествия потребовалось эвакуировать людей. Дорогу в город перекрыли, автомобили пустили по объездной. В Краснодон выехал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.