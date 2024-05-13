Луганск, 13 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла город воинской славы Краснодон, начался пожар, предварительно, пострадали четыре человека, сообщил 13 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

РИА Новости

«Террористическому обстрелу со стороны ВСУ подвергся город воинской славы Краснодон», — написал он в Telegram-канале.

В результате обстрела со стороны ВСУ в городе начался пожар. На месте работают сотрудники службы МЧС. Пасечник добавил, что предпринимаются меры по эвакуации людей. По предварительным данным пострадали четыре человека. Информация о разрушениях уточняется.

По словам главы ЛНР, дорогу в город Краснодон перекрыли, транспорт пустили по объездной трассе.

На место происшествия выехал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

Как сообщало ИА Регнум, при обстреле со стороны ВСУ 12 мая Белгорода погибли 18 человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате обстрелов города 12 мая ранения получили 27 человек, среди них полуторамесячный ребёнок вместе с матерью.

ВСУ 12 мая подвергли Белгород массированному обстрелу. Один из украинских снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса. В результате прямого попадания обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали. По данным МЧС, спасли 17 человек, погибшими в результате удара ВСУ по жилому дому числятся 15 граждан.