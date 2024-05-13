Курск, 13 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Одна женщина погибла, ещё три человека получили ранения в Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

Mos03.ru

«Сегодня украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения. Пострадавших госпитализировали в районную больницу. Пожарные потушены горевшие автомобили.

Как ранее передавало ИА Регнум, 13 мая три человека погибли в результате удара ВСУ по городу Краснодону в ЛНР. В результате обстрела промышленной зоны образовался сильный пожар. Кроме того, Одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку, на ней в тот момент не было людей.

В ночь на 13 мая средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над Курской областью. Власти призвали жителей при обнаружении обломков дронов не трогать их и не приближаться к ним.