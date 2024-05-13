Белгород, 13 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Российские силы ПВО 13 мая сбили ещё два украинских дрона в Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Очередную попытку атаковать российские объекты киевский режим предпринял около 16:00 мск. ВСУ применили беспилотники самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны проинформировало об атаке украинской армии на российскую территорию с помощью БПЛА в 12:00 мск. Беспилотник сбили силы ПВО над Белгородской областью.

Также Минобороны сообщило об атаке украинских дронов на территорию Крыма. Также ВСУ пытались атаковать полуостров ракетами Storm Shadow. Российские силы ПВО 13 мая сбили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников.

Правительство Курской области 13 мая сообщило о гибели женщины и ранениях ещё троих человек в результате атаки украинских дронов в Глушковском районе. Беспилотники сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи.