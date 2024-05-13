Москва, 13 мая, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Украинские военные предприняли очередную попытку атаковать территорию Крыма ракетами британского производства. Об этом 13 мая сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Республики Крым», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Всего над территорией страны за ночь уничтожили 31 дрон, а также 12 снарядов РСЗО «Ольха». Атаки ВСУ отразили в Белгородской, Курской и Липецкой областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Крымского полуострова четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS Вооружённых сил Украины.

Черноморский флот России 6 мая уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма.

12 мая над территорией Крыма российский средства ПВО перехватили украинский беспилотник. Дрон уничтожили в районе Симферополя.