Белгород, 13 мая, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Над территорией Белгородской области российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник, сообщили 13 мая в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Атаку ВСУ предприняли в районе полудня, применив беспилотник самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области 12 мая погибли 19 человек. Из них 15 человек погибли в результате частичного обрушения жилого дома после атаки ВСУ, ещё трое — в результате последующих обстрелов. Кроме того, 12 мая умерла в больнице раненная накануне женщина.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 13 мая сообщил о ракетной опасности в Белгородском районе и областном центре. На фоне ракетной опасности в Белгороде прогремели несколько взрывов.