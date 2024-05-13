Москва, 13 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут, кто стоит за взрывами. Об этом 13 мая заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

The Swedish Coast Guard/Global Look Press

Глава надзорного ведомства отметил, что Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству.

«Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», — привела его слова Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля генпрокуратура России обратилась к США, Германии, Франции и Кипру по делу о подрыве «Северных потоков». Ведомство выразило надежду на то, что западные коллеги добросовестно подойдут к рассмотрению этих материалов и исполнят обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств и обеспечивать неотвратимость наказания.

Краснов заявил 26 марта, что всем известно, кто подорвал «Северные потоки». У Москвы скоро будут неопровержимые доказательства, что это был теракт, а не диверсия, добавил он.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» подорвали в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

7 февраля 2024 года прокуратура Швеции закрыла расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Ведомство уточнило, что подданные страны непричастны к теракту.

26 февраля правоохранители Дании вслед за властями Швеции заявили, что остановили расследование терактов на «Северных потоках». Они признали, что взрывы на российских газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но отметили, что оснований подозревать причастность к этому подданных Дании у них нет. Прокуратура Швеции ранее объяснила остановку расследования аналогичными причинами.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что власти США приняли решение взорвать «Северные потоки», поскольку опасались возобновления Германией в условиях зимы закупок газа по этому маршруту. Президент США Джо Байден хотел быть уверенным в том, что Германия «не выйдет из игры» и останется участником противостояния с Россией, считает журналист.