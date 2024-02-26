Копенгаген, 26 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках».

Cover Images/Global Look Press

Оснований для дальнейшего расследования нет, отметила полиция.

«Необходимых оснований для возбуждения уголовного дела нет, в связи с чем полиция Копенгагена приостанавливает расследование уголовного дела по факту взрывов», — цитирует заявление полиции издание VG.

Датские правоохранители отметили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к этому подданых Дании нет.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 февраля прокуратура Швеции закрыла расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Ведомство уточнило, что подданные страны не причастны к теракту.

В Кремле заявили, что Москва проследит за дальнейшими следственными действиями и уже с учётом этой информации будет принимать решения. Швеция могла прекратить расследование теракта на газопроводах, опасаясь раскрыть правду, отметила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американский журналист Сеймур Херш ранее по итогам проведённого им расследования заявил, что приказ подорвать газопроводы поступил от президента США Джозефа Байдена. Кроме того, журналист допустил, что Швеция и Дания могли намеренно провалить свои расследования по ситуации с «Северными потоками», поскольку им известно, кто стоит за атаками на эти объекты.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Алиби у ЦРУ нет, отметил президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года.