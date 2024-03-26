Москва, 26 марта, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что «все прекрасно знают, кто подорвал «Северные потоки». И у России скоро будут неопровержимые доказательства тому, что «это был теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Наши так называемые партнёры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва «Северных потоков», — цитирует генпрокурора «Ъ».

Игорь Краснов пояснил, что Россия с октября 2022 года направила 15 запросов о правовой помощи в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. При этом ответ, лишь формальный, пришёл от датчан.

По мнению генпрокурора, отказ сотрудничать доказывает, что эти страны не проводили расследований, они боятся не только обнародовать виновных, «следы которых, бесспорно, ведут за океан», но и получить иск по возмещению ущерба.

«Для установления причин повреждения «Северных потоков», их локализации, а также мощности взрывных устройств проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и ряд следственных действий», — заверил Краснов.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о сообщениях внешнеполитического ведомства Польши по поводу имеющейся у США информации о готовящейся диверсии на «Северных потоках».

22 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США были в курсе подготовки диверсии на «Севпотоках». Он отметил, что США заранее знали и не стали этому мешать.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила мнение, что американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о соответствующих намерениях.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).